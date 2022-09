Lirik dan Makna Lagu One Only - Pamungkas, Beserta Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan makna lagu One Only - Pamungkas.

Lagu One Only merupakaan ciptaan dari Pamungkas.

Masuk dalam album perdananya Walk The Talk, lagu One Only ini dirilis pada 28 Juli 2018.

Sudah tak asing lagi di telinga masyarakat, lagu One Only ini memiliki makna sebuah pengorbanan untuk orang yang dicintai.

Lagu One Only memiliki makna tentang rasa cinta kepada seseorang yang sangat dalam sehingga ia rela berkorban hanya untuk bersama orang yang ia cintai tersebut dan tidak ingin berpisah.

Baca juga: Chord Agresif - Evo, Kunci Gitar D, Lirik: Takkan Kubiarkan Menunggu di Sini

Lirik dan terjemahan laggu One Only - Pamungkas

Oh, there you are

Oh, di sana kau rupanya

Sittin' still all stripes and lonely

Duduk diam dan kesepian

Hidin', wishin', waitin'

Bersembunyi, berharap, menunggu

While I'm, here I am

Sementara aku di sini

Standin' still stare at you only

Berdiam diri dan hanya bisa memandangimu

Everythin' gets blurry

Semuanya menjadi buram

All I want is just to stay

Yang kuinginkan hanyalah bertahan

You can't shake me

Kau tak bisa menggoyahkan pendirianku

I would never dare

Aku takkan pernah sampai hati

Let go

Tuk pergi

Through the talkin' and the walkin'

Tanpa mengobrol dan berjalan bersamamu

I will give you all my lovin'

Kan kuberikan seluruh cintaku