Penyebab Kematian Coolio, Rapper Amerika 59 Tahun, Ditemukan Tak Bernyawa di Lantai Kamar Mandi

Rapper Coolio. Rapper asal AS Coolio ditemukan meninggal dunia di usia 59 tahun. Penyebab kematian diduga karena henti jantung.

TRIBUNNEWS.COM - Coolio, rapper asal Amerika Serikat yang terkenal lewat lagu Gangsta's Paradise, meninggal dunia di usia 59 tahun, Rabu (28/9/2022).

Coolio ditemukan tak bernyawa di lantai kamar mandinya oleh managernya, Jarez Posey, BBC melaporkan.

Penyebab pasti kematian Coolio belum diketahui.

Namun Posey mengatakan kepada TMZ bahwa paramedis yang datang menduga Coolio mengalami cardiac arrest atau henti jantung.

Coolio meninggalkan enam anaknya dan mantan istrinya, Josefa Salinas, yang dinikahinya antara tahun 1996 dan 2000.

Lagu Terpopuler Coolio

Mengutip The Scotsman, Coolio menyapu tangga lagu di seluruh dunia dengan merilis lagu kolaborasi dengan L.V, berjudul Gangsta's Paradise.

Lagu tersebut merupakan peringatan keras tentang idola yang diminati banyak anak muda di tahun 90-an terhadap gaya hidup gangster, terutama selama persaingan hip hop Pantai Timur vs Pantai Barat.

Gangsta's Paradise, yang digunakan untuk mempromosikan film Dangerous Minds, membuat Coolio meraih Best Rap Solo Performance of the Year di Grammy Awards 1996.

Video klip untuk lagu itu disutradarai oleh Antoine Fuqua, menampilkan Michelle Pfeiffer yang berperan dalam Dangerous Minds.