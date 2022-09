Spoiler Little Women Episode 9: Kim Go Eun dan Kang Hoon Mengkhawatirkan Nam Ji Hyun

Kim Go Eun (kiri) dan Nam Ji Hyun (kanan). Poster cuplikan adegan Little Women Episode 9 - Berikut ini spoiler Little Women episode 9 tayang besok Sabtu (1/10/2022) di Netflix.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini spoiler Little Women episode 9 yang akan tayang besok Sabtu (1/10/2022) di Netflix.

Memiliki total 12 episode, Little Women dijadwalkan tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di tvN dan Netflix.

Drama Korea Little Women dibintangi Kim Go Eun, Nam Ji Hyun dan Park Ji Hu.

Kim Go Eun sebagai Oh In Joo, kakak tertua, Nam Ji Hyun sebagai Oh In Kyung anak kedua dan Park Ji Hu sebagai Oh In Hye adik bungsu.



Diangkat dari cerita novel dengan judul sama, Little Women bercerita tentang tiga saudara yang hidup serba kekurangan.

Mereka juga dihadapkan dengan suatu masalah yang melibatkan keluarga kaya dan misteri anggrek biru yang langka.

Simak sinopsis drama Korea Little Women episode 9 menurut soompi.com:

Spoiler Little Women Episode 9

Episode Little Women sebelumnya berakhir dengan plot twist yang mengejutkan.

Oh In Joo (Kim Go Eun) mengetahui bahwa Won Sang Ah (Uhm ji Won) adalah dalang jahat di balik semua yang terjadi.

Termasuk peristiwa yang menyangkut bunga anggrek biru yang langka.