Daftar Idol K-Pop Comeback Bulan Oktober 2022: TREASURE, Stray Kids, hingga MAMAMOO

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar idol K-Pop yang akan comeback pada bulan Oktober 2022.

Awal Oktober 2022 akan dibuka dengan comeback boygroup asuhan YG Entertainment, TREASURE.

Bang Yedam dan kawan-kawan akan kembali dengan mini album kedua mereka berjudul 'The Second Stop: Chapter Two'.

Sementara itu, Stray Kids akan kembali menyapa penggemar pada 7 Oktober 2022.

Lalu, menjelang akhir Oktober 2022, ENHYPEN comeback dengan merilis album Jepang pertama mereka.

Dirangkum KPopMap dan KPop Official, simak daftar idol K-Pop comeback bulan Oktober 2022:

TREASURE (IG TREASURE)

4 Oktober 2022

- TREASURE: 2nd mini album 'The Second Stop: Chapter Two'

- Seulgi Red Velvet: Solo debut, 1st mini album '28 Reasons'

- AB6IX: 6th EP album 'Take A Chance'