Ibunda Gading Marten Meninggal Dunia, Sempat Alami Kanker Paru-paru Stadium Akhir

TRIBUNNEWS.COM - Farida Sabtijastuti, ibunda Gading Marten meninggal dunia pukul 13.57 WIB pada Sabtu (1/10/2022).

Hal itu disampaikan sendiri oleh Gading Marten melalui postingan Instagram pribadinya.

Diketahui ibunda Gading Marten wafat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Ibunda Gading Marten meninggal pada usia 68 tahun.

Dikutip dari postingan foto Instagram Gading Marten @gadiiing, ia mengungkapkan selamat jalan dan terima kasih untuk mendiang sang ibunda.

"Kekallah kenangannya, tuhan kasihanilah," tulis Gading.

"Selamat jalan mama tersayang, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk cintanya."

"Sekarang mamah nggak sakit lagi, mama bisa berdansa dengan malaikat di surga."

"We always love you, sampai ketemu lagi ya ma," sambungnya.

Ibunda Gading Marten meninggal dunia pada Sabtu (1/10/2022) di Rumah Sakit Polri Keramat Jati. (Instagram @gadiiing)

Jenazah sang ibu akan disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, Jakarta Pusat.