Lirik dan Terjemahan Lagu Little Joy - Kurosuke: And Made My Life a Little Joy

Cover klip lagu Little Joy dari Kurosuke - Lirik dan terjemahan lagu Little Joy yang dinyanyikan Kurosuke, dari album The Tales of Rose & Wine.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik dan terjemahan lagu Little Joy yang dinyanyikan Kurosuke.

Little Joy adalah lagu Kurosuke dari album The Tales of Rose & Wine yang dirilis pada 26 Juli 2019.

Lagu Kurosuke Little Joy ditulis dengan menggunakan lirik berbahasa Inggris.

Lagu Little Joy bercerita tentang kebahagaiaan kecil dan sederhana yang sering dilupakan oleh orang-orang.

Adapun lirik dan terjemahan lagu Little Joy dari Kurosuke tersebut berikut ini.

Lirik dan terjemahan lagu Little Joy - Kurosuke

[Verse 1]

Would it be too much

(Apakah terlalu berlebihan)

If I ask you

(Jika aku bertanya padamu)

How do you do?

(Apa kabar?)