Cinta Laura dan Dipha Barus Jadi Pembicara di IdeaTalks

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deretan sosok inspiratif tanah air, seperti Cinta Laura Kiehl, Dipha Barus dan Ario Pratomo dijadwalkan hadir dalam IdeaTalks dan Conference dalam rangkaian event IdeaFest 2022 di Jakarta Convention Center, 24-27 November 2022 mendatang.

Selain tiga orang itu, juga hadir sebagai pembicara Fellexandro Ruby, Andhyta F Utami, Henry Manampiring, Dharmaji Suradika, Dhira Narayana, Manoj Punjabi, Iyas Lawrence, Wena Wahyudi, Natasha Dian, Jessica Hali, Piotr Jakubowski, Alvin Tjitrowirjo, Rengkuh Banyu Mahandaru dan ratusan pembicara lainnya.

IdeaFest 2022 juga menggandeng sejumlah partner antara lain Makna, Manual Jakarta, Majelis Lucu Indonesia, Pemimpin.id, Double Deer Group, Utopia, 11th Space dan berbagai partner lainnya.

"Bersama para partner, IdeaFest 2022 akan menghadirkan beragam program seperti IdeaTalks, Conference, IdeaFest Music, Hall of Makers, Manual Food Market, Lucu Fest, Lead The Idea, Litter by Litter, Utopia Blok:verse, Reality Re:united, dan Nex Space," kata Ben Soebiakto, Co-Chairman IdeaFest 2022 saat konferensi pers penyelenggaraan IdeaFest 2022 di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Dikatakan Ben, IdeaFest 2022 ini mengusung tema “Reality Re:defined”, IdeaFest 2022 mengusung semangat pertumbuhan industri kreatif Indonesia melalui partisipasi dan kolaborasi dari seluruh lapisan industri kreatif tanah air.

"Dengan memfasilitasi terciptanya sinergi positif antara berbagai pelaku industri kreatif yang beragam dalam menghadapi tantangan pasca pandemi, IdeaFest bertujuan untuk menjadi wadah bagi para komunitas, merek, serta industry players lainnya untuk terus mengembangkan karya dan inovasi terbaik," katanya.

Melalui partisipasi pada IdeaFest 2022 yang untuk kali pertamanya akan dilaksanakan secara offline setelah dua tahun masa pandemi, pelaku industri kreatif diajak untuk bisa re:connected, re:introduced, re:established, re:live, dan re:create dalam upaya bersiap kembali ke realita kehidupan setelah melewati masa pandemi.

Ben menambahkan, dalam satu dekade terakhir IdeaFest telah merangkul lebih dari 1500 ideation dengan mengajak kolaborasi pemateri dari berbagai macam bidang industri kreatif.

“Kami sangat antusias untuk terus melihat proses yang dibangun para insan kreatif dalam membentuk industri yang powerful ini.” tambahnya.

Menurut Ben, IdeaFest selalu berkomitmen untuk mewadahi para pelaku kreatif dalam mengembangkan potensinya tanpa adanya batasan.

Edwin Nazir, Ketua APROFI, Direktur Festival Seni & Desain Kontemporer Indonesia mengatakan, IdeaFest telah menjadi tempat berkumpulnya pelaku kreatif seperti kami untuk saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain.

"Saya senang sekali bisa berpartisipasi dalam kegiatan IdeaFest tahun ini serta, sejalan dengan tema tahun ini yaitu “Reality Re:defined”, kami para pelaku kreatif Indonesia dapat kembali bertatap muka dan membahas potensi kolaborasi yang dapat dilakukan kedepannya," katanya.