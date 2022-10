Chord Gitar Lagu Negeri di Awan - Katon Bagaskara, Kunci dari C Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Negeri di Awan dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Negeri di Awan dirilis pada 1993 dalam album solo perdana Katon Bagaskara yang bertajuk 'Katon Bagaskara'.

Chord Gitar Lagu Negeri di Awan - Katon Bagaskara

C Am Dm G

Di bayang wajahmu

C Am F G

Kutemukan kasih dan hidup

F G Am F

Yang lama lelah aku cari

Dm G C CBb A Dm G

Di masa lalu

C Am Dm G

Kau datang padaku

C Am F G

Kau tawarkan hati nan lugu

F G Am F

Selalu mencoba mengerti

Dm G C

Hasrat dalam diri

Fm Bb Eb Cm

Kau mainkan untukku

Fm Bb

Sebuah lagu

Eb

Tentang negeri di awan

Ebm Ab C# C7 F

Dimana kedamaian menjadi istananya

Gm Am Dm

Dan kini tengah kau bawa

Am Bb Eb Dm G

Aku menuju kesana oh.. hoo

C Am Dm G

Ternyata hatimu

C Am F G

Penuh dengan bahasa kasih

F G Am F

Yang terungkapkan dengan pasti

Dm G C

Dalam suka dan sedih

