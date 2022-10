Tampil Solo, David Bayu Bikin Galau Penonton Synchronize Fest 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi David Bayu menjadi salah satu musisi penampil dalam acara Synchronize Festival 2022 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

David Bayu tampil dalam panggung XYZ pukul 19.40 WIB.

Penampilannya kali ini juga sebagai penanda David Bayu merilis lagu album terbarunya.

Adapun lagu-lagu terbaru yang dibawakan David Bayu ialah “Di Dalam Jiwa”, “It’s Ok For Me Now”, “Surga di Hatimu” dan “Deritaku”.

Baca juga: Singgung Tragedi Kanjuruhan, Jason Ranti Ubah Lirik Lagu Jalan Ninja Saat Tampil di Synchronize

“Baru rilis album terbaru, boleh ya nyanyiin lagu baru,” ucap David NAIF dari atas panggung.

Selanjutnya penampilan David Bayu dilanjutkan dengan beberapa lagu dari NAIF seperti

“Jikalau”, “Wanita”, “Di Mana Aku di Sini”, “Buta Hati” dan “Benci untuk Mencinta”.

David pun tampil dengan penampilan spektakulernya.

Menutup penampilan, David Bayu membawakan lagu berjudul “Deritaku” yang video klipnya dibintangi Jefri Nichol.

Selain David Bayu, penyanyi dan band yang tampil pada hari pertama, adalah Pamungkas, Project Pop, Sal Priadi, Efek Rumah Kaca, White Shoes & The Couples Company, Seringai, The Milo, .Feast, dan masih banyak lagi.

Sebagai informasi, di tahun ini, Synchronize Fest 2022 mengusung tema Lokal Lebih Vokal. Sebanyak 126 penampil akan menghibur para penikmat musik tahunan ini selama tiga hari.