Kunci Gitar dan Lirik Kau Selalu di Hatiku - Ernie Djohan, Chord Dasar: Sambutlah Tanganku Ini

Kunci Gitar Kau Selalu di Hatiku - Ernie Djohan :



Intro : F Em Dm F G

F Em Dm G C C

.

C Em

kau selalu di hatiku

F G

terpaut di dalam sukma

Am Em

tiada ku bimbang tiada ku ragu

D G (G-C)

akan setia janjimu

.

*)

C Em

Bersemi di dalam kalbu

F G

Penawar hati nan lara

Am Em

Padamu bintang padamu bulan

F G C (C-Dm-Em-F)

Saksi yang abadi

.

#)

F Em

Sambutlah tanganku ini

Dm G C (C-Dm-Em-F)

Belailah dengan mesra

F Em

Kasihku hanya untukmu

D G (F Em Dm-G-C)

Hingga akhir nanti

.

Reff:

C Em

Kau selalu di hatiku

F G

Bersemi di dalam kalbu

Am Em

Dari semula hingga akhirnya

Dm G C

Kasihku serahkan

.

Musik: F Am Bb C

Dm Am Gm -C F G F G

.

==Kembali ke : *), #), Reff

.

F Em

Dari semula hingga akhirnya

Dm G F F-Em-Dm-C

Kasihku serahkan

