Daftar Pemenang The Fact Music Awards 2022: BTS Dapat Daesang 5 Tahun Berturut-turut

The Fact Music Awards 2022 - Berikut ini daftar pemenang dan penerima penghargaan di The Fact Music Awards 2022

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar pemenang The Fact Music Awards 2022.

The Fact Music Awards 2022 ini diselenggarakan pada Sabtu 8 Oktober 2022.

Dalam acara tahunan di Korea Selatan ini, BTS telah lima kali mendapatkan Daesang atau penghargaan utama secara berturut-turut.

BTS mendapatkan Daesang sejak tahun 2018 lalu.

Mengutip Soompi, BTS juga memenangkan Artist of the Year atau Bonsang, Fan N Star Most Voted Award, Idol Plus Popularity Award, Global Fan N Star Award, dan Fan N Star Choice Award.

Selain itu NCT Dream juga membawa pulang empat penghargaan, yakni Artist of the Year (Bonsang), Worldwide Icon, Best Performer, dan Listeners' Choice.

Lebih lengkapnya, berikut ini daftar pemenang The Fact Music Awards 2022

Daesang:

BTS

Artist of the Year: