Lirik dan Terjemahan Lagu Better When I'm Dancin - Meghan Trainor, Viral di TikTok: Anyone Can Do It

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Better When I'm Dancin yang dinyanyikan oleh Meghan Traimor. Lagu ini sedang viral di TikTok, sebelumnya rilis pada 2015 lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Better When I'm Dancin dipopulerkan oleh penyanyi perempuan, Meghan Trainor.

Meghan Trainor merupakan penyanyi asal Amerika Serikat.

Lagu ini dirilis pada 14 Oktober 2015 silam.

Namun, lagu ini viral kembali di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu Better When I'm Dancin ini sebagai backsound.

Pada aplikasi TikTok lagu Better When I'm Dancin memliki dance challenge.

Lagu Better When I'm Dancin ini memiliki durasi 2 menit 56 detik.

Baca juga: Lirik Lagu Better When Im Dancin - Meghan Trainor, Viral di TikTok

Inilah lirik dan terjemahan lagu Better When I'm Dancin yang dinyanyikan oleh Meghan Trainor:

Don't think about it

Tak usah dipikirkan

Just move your body

Goyangkan saja tubuhmu

Listen to the music

Dengarkan musiknya

Sing, oh, ey, oh

Bernyanyilah, oh, ey, oh

Just move those left feet

Goyangkan kaki kirimu

Go ahead, get crazy

Teruskan, gila-gilaan