Lirik Lagu Cape - Suzy Beserta Terjemahannya, Single Terbaru Berbahasa Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Cape yang dipopulerkan oleh Suzy, beserta terjemahannya.

Rilis 6 Oktober 2022, single terbaru Suzy berjudul Cape, merupakan lagu romantis berbahasa inggris.

Lirik lagu Cape mengisahkan seorang pasangan yang setia dan penuh kasih sayang.

Dikutip dari sonora.id, Suzy terlibat dalam penulisan lirik lagu terbarunya ini.

Suzy merupakan aktris dan penyanyi wanita kelahiran 1994 di Korea Selatan.

Sukses di dunia akting dan telah banyak membintangi drama Korea polpuler, Suzy juga berbakat dalam bernyanyi.

Simak lirik lagu Cape yang dipopulerkan Suzy, menurut sonora.id:

Lirik Lagu ‘Cape’ - Suzy

When the rain is pouring

Then your face crosses my mind

Remember that night?

At times, I could hurt you

I'm in the vase, like a rose with thorns

When you’re blue