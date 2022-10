Sinopsis Film Korea Ditto 2022, Kisah Cinta Lintas Waktu Versi Negeri Gingseng, Tayang 16 November

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Korea Ditto, yang tayang 16 November 2022.

Ditto 2022 merupakan remake dari film Korea dengan judul yang sama tahun 2000.

Bergenre romantis, drama, dan Sci-fi, Ditto 2022 dibintangi oleh Yeo jin Goo yang pernah memerankan drama Korea Hotel De Luna.

Seperti film sebelumnya, Ditto 2022 mengisahkan kisah cinta lintas waktu, yaitu tahun 1999 dan 2021.

Nantinya, Yeo Jin Goo beradu peran dengan Kim Hye Yoon dan Cho Yi Hyun.

Cho Yi Hyun sempat berperan dalam drama Korea All Of Us Is Dead.

Sementara itu, Kim Hye Yoon sendiri juga pernah memerankan drama Korea populer Snowdrop yang dibintangi Ji soo BLACKPINK.

Diketahui, trailer telah tayang pada Selasa (11/10/2022) di YouTube gogo studio.

Simak sinopsis film Ditto 2022 dikutip dari asianwiki.com.

Sinopsis film Ditto 2022

Yong (Yeo Jin Goo) merupakan mahasiswa teknik mesin pada tahun 1999.

Sempat mengambil cuti untuk melakukan wajib militer, Yong kembali masuk kuliah tahun 1995.

Yong memiliki cinta pertama bernama Han Sol (Kim Hye Yoon), namun Yong tidak mengungkapkannya.

Suatu hari, terjadi peristiwa di luar logika, yang membuat Yong dapat berkomunikasi Mu-Nee (Cho Yi Hyun).

Cuplikan trailer film Korea Ditto 2022 - Berikut ini sinopsis film Korea Ditto, yang tayang 16 November 2022.

(Soompi.com)

