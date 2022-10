Lirik dan Terjemahan Lagu Unholy - Sam Smith feat Kim Petras, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Unholy dinyanyikan oleh Sam Smith bersama Kim Petras.

Sam Smith dan Kim Petras telah merilis lagu Unholy pada September 2022.

Lagu ini viral di TikTok dan sudah banyak orang yang menggunakan sebagai sound.

Lagu Unholy dari Sam Smith dan Kim Petras memiliki makna yang mendalam.

Bercerita tentang ketidaksetiaan dan pengkhianatan seorang suami kepada istrinya yang telah selingkuh.

Perbuatan perselingkuhan ini digambarkan sebagai 'sesuatu yang tidak baik'

Hingga desas-desus tentang perselingkuhannya pun telah menyebar ke mana-mana.

Namun sang istri tidak mengetahui suaminya berselingkuh.

Inilah lirik dan terjemahan lagu Unholy yang dipopulerkan oleh Sam Smith dan Kim Petras:

A lucky, lucky girl

(Beruntung, gadis beruntung)

She got married to a boy like you

(Dia menikah dengan pria sepertimu)

She’d kick you out if she ever, ever knew

(Dia akan mengusirmu kalau dia tahu)

Bout all the you tell me that you do

(Tentang semua omong kosong yang kau ucapkan padaku)

Dirty, dirty boy

(Kotor, bocah kotor)