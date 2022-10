Windah Basudara Kumpulkan Rp 338 Juta untuk Okky Boy Rahmat dalam Live 3 Jam

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Windah Basudara berhasil kumpulkan lebih dari Rp 300 juta saat live charity untuk Okky Boy, Rahmat.

Diketahui, pertemuan Windah Basudara dan Okky Boy ini dinantikan warganet.

Pasalnya keduanya kerap disebut mirip.

Kolaborasi tersebut diumumkan oleh sang Bapak Bocil Kematian pada 10 Oktober 2022, di akun @windahbasudara.

Dalam unggahan tersebut, Windah mengingatkan akan live streaming charity bersama Rahmat alias Okky Boy pada 11 Oktober 2022.

Setelah melakukan live streaming kurang lebih tiga jam, Windah Basudara langsung membagikan hasil donasi untuk Rahmat dan anak-anak lain yang membutuhkan, untuk dapat sekolah dan berprestasi.

Dalam postingan @windahbasudara menunjukkan hasil perolehan donasi mencapai Rp 337.725.995 dengan dibulatkan menjadi Rp 338 juta.

Windah Basudara juga menunjukkan bukti transaksi nilai tersebut benar-benar ditransfer ke Yayasan Beasiswa 10000.

"Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berdonasi dan ikut menonton di charity kali ini,

Semoga apa yang sudah kita kumpulkan ini dapat membantu Amat dan anak-anak yang membutuhkan lainnya untuk dapat bersekolah dan berprestasi.

Selain itu, aku pribadi berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu aku bertemu dengan Amat

Dan juga memberikan dorongan untuk melakukan charity ini, mereka adalah

@donnyra @safhiralfrs @kenzhawardana @argha_kudo dan Mas Akbar

Transaksi hasil live untuk Rahmat dan anak-anak lain yang membutuhkan

dan @saweria_co yang sudah membantu memberikan keringanan untuk pajaknya

last but not least, please kindly follow @beasiswa10000 untuk mengikuti perkembangan pengalokasian dana yang dikumpulkan untuk Amat dan anak-anak yang membutuhkan lainnya," tulis @windabasudara.

