Ajak Serta Virzha, Personil Dewa 19 Umrah Bareng Awal Tahun Depan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup band Dewa 19 akan menjalani umrah bareng pada Februari awal tahun depan.

Grup musik yang digawangi oleh Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Yuke dan Agung Yudha ini akan membawa Virzha dalam perjalanan umrah tersebut.

Ahmad Dhani menyebut kedatangan Virzha ke Dewa 19 menjadi awal mula munculnya perjalanan mereka untuk beribadah ke Tanah Suci Mekkah.

Sebab selama ini Dewa 19 memang memiliki vokalis non muslim.

"Oh pas Virzha bergabung baru 'Oh bisa lengkap nih'. Selama ini kan Once Kristen, Ari Lasso Kristen. Pas semua lengkap muslim. Ide itu muncul dari situ kita lanjutkan ide itu," tutur Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2022).

Bukan hanya Mekah dan Madinah, Dewa 19 bersama ratusan jamaah yang tergabung dalam travel mereka akan mendatangi kawasan-kawasan yang memiliki nilai cerita.

Di antaranya ialah Aqsa, Jordania, Petra, hingga Wadirum.

"Rencananya akan ditempatkan pada Isra miraj, awalnya memang idenya dari saya karena saya pernah 2018 berwisata ke aqso dan itu mempunya pengalaman yang membekas. Kebetilan saya dan andra merupakan penggemar film Kingdoms of Heaven," tutur Dhani.

"Di situ adalah old city dari pada Aqsa yang ada di dalamnya saya pengin share pengalaman itu pada teman teman di Dewa kebetulan pada mau semua yaudah pas kebetulan sekalian umrah ke Mekah dan Madinah," tambahnya.

Dewa 19 akan berangkat umrah pada 14 Februari 2023 mendatang.

"Kan kita masing-masing di sana udah mikirin diri sendiri untuk ibadah. Kayak misalnya nggak ada kewajiban, nggak ada yang nganterin shalat Subuh di Masjid Al Aqsa."

"Kita inisiatif sendiri-sendiri saja jalan ke Al Aqsa, karena rugi banget, udah di sana nggak menunaikan ibadah solat lima waktu di sana," ungkap Ahmad Dhani.

Virzha mengaku sangat senang mendapatkan kesempatan tersebut. Terlebih Virzha terlihat tertarik untuk mengunjungi beberapa kota bersejarah di Arab Saudi.

"Aku googling dan akhirnya sekarang bisa berangkat ke sana itu kayak suatu keberkahan lagi khususnya bagi aku pribadi," ucap Virzha.

Perjalanan kali ini menurutnya seolah membuktikan jika Dewa 19 tidak hanya menghibur lewat aksi panggung.

"Kayak ibuku bilang, Dewa 19 bukan hanya mengajak temen-temen mendengarkan lagu yang kritis tapi mengajak teman-teman untuk beribadah juga gitu," pungkas Virzha.