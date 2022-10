Anneth Delliecia Akui Betrand Peto sebagai Pacarnya, Ternyata Sudah Jalani Hubungan selama 13 Bulan

TRIBUNNEWS.COM - Anneth Delliecia secara terang-terangan mengakui bahwa Betrand Peto adalah pacarnya.

Pernyataan Anneth Delliecia tersebut sampai viral di TikTok.

Akun TikTok @anythingbrodie membagikan sebuah video berdurasi 1 menit 30 detik.

Dalam video tersebut, Anneth Delliecia mengenakan baju berwarna putih dengan rambutnya yang diurai.

Anneth Delliecia tampak menaruh sebuah kue berukuran agak kecil di hadapannya.

Baca juga: Anneth Delliecia Kerap Berbagi Pemikiran Tentang Lagu dengan Betrand Peto

Di atas kue tersebut, terdapat sebuah tulisan 'Happy 12+1' dengan lilin yang menyala.

Bukan ulang tahun, rupanya Anneth Delliecia mencurahkan isi hatinya terkait hubungannya dengan Betrand Peto

Arti dari 12+1 pada kue tersebut menandakan usia hubungan Anneth Delliecia dengan Betrand Peto, yakni 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan.

Anneth Delliecie pun berterima kasih kepada Betrand Peto yang telah menemaninya selama 1 tahun 1 bulan.

"Minggu, 9 Oktober 2022, 00.04."

"I just wanna say thank you, makasih banyak kamu, Onyo (Betrand)," terang Anneth.

"Udah nemenin aku, udah bareng-bareng aku."

"Kita sama-sama sampai sejauh ini, 1 tahun 1 bulan," imbuhnya.

Anneth Delliecia mengakui Betrand Peto sebagai pacarnya dan kini telah menjalin hubungan selama 13 bulan. (Kolase Tribunnews / Tangkapan layar TikTok @anythingbrodie)

Anneth juga berterima kasih kepada Betrand karena sudah menjadi pacar yang baik untuk dirinya.