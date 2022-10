Rekomendasi Film dan Drakor Tayang di Netflix: The School For Good and Evil hingga Cleaning Up

Film The School for Good and Evil dijadwalkan tayang di Netflix pada 19 Oktober mendatang. Berikut adalah rekomendasi film dan drakor yang tayang di Netflix. Mulai dari film The School For Good and Evil hingga drakor Cleaning Up.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah rekomendasi film dan drama Korea (drakor) yang tayang di Netflix.

Mulai dari film The School For Good and Evil hingga drakor Cleaning Up.

1. Drakor Under The Queen's Umbrella

Poster drama Korea Under The Queen's Umbrella (IMDb)

Under The Queen's Umbrella adalah drakor asal Korea Selatan yang dibintangi oleh sederet aktris dan aktor ternama seperti Kim Hye Soo, Kim Hae Sook, Choi Won Young, dan masih banyak lagi.

Mengutip laman Netflix, drakor ini menceritakan tentang kehidupan ratu dan pangeran di dalam istana pada masa Dinasti Joseon.

Kepribadian ratu jauh dari kata lembut dan berwibawa.

Walaupun pemarah, ratu mempunyai maksud yang baik dalam mendidik putra-putranya agar bisa menjadi penerus tahta.

Under The Queen's Umbrella bisa ditonton di Netflix yang akan perdana tayang pada 15 Oktober 2022.

2. Film The School For Good and Evil

Film The School for Good and Evil (Netflix)

Film The School For Good and Evil diadaptasi dari sebuah novel karya Soman Chainani dengan judul yang sama.

Film ini berkisah tentang sepasang sahabat yang berada di sisi berlawanan dan bergabung di sekolah sihir.

Film The School For Good and Evil akan tayang di Netflix pada 19 Oktober 2022

3. Film 20th Century Girl

Poster film Korea 20th Century Girl - Inilah sinopsis film 20th Century Girl di Netflix, 21 Oktober 2022 (mydramalist.com)

Film 20th Century Girl menceritakan tentang kehidupan para remaja Korea di tahun 1999 yang tengah menikmati masa mudanya dan juga pertama kalinya merasakan jatuh cinta sekaligus menemukan cinta pertamanya.