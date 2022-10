May I Help You Tayang 19 Oktober, Kisah Penyedia Jasa Wujudkan Keinginan Orang yang Sudah Meninggal

Drama Korea terbaru berjudul May I Help You dijadwalkan tayang di Prime Video pada Rabu (19/10/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Drama Korea May I Help You dijadwalkan tayang di Prime Video pada Rabu (19/10/2022).

May I Help You dibintangi oleh Lee Hye-ri (Reply 1988, My Roommate Is A Gumiho, dan Moonshine) dan Lee Jun-young (D.P. dan Let Me Be Your Knight).

Serial ini May I Help You mengikuti pertemuan dua penyedia jasa.

Baek Dong-joo bertugas mengurus orang yang telah meninggal dan Kim Jib-sa untuk yang masih hidup.

Mereka akan memperlihatkan bagaimana menghadapi situasi kehidupan dan kematian.

Di saat yang bersamaan, sebenarnya Baek Dong-joo dan Kim Jib-sa saling tertarik dengan satu sama lain.

Drama Korea ini terdiri dari 16 episode, tiap tayangannya berdurasi 1 jam 10 menit.

May I Help You tayang tiap Rabu dan Kamis di stasiun tv MCB.

Namun, bagi Anda yang ada di Indonesia bisa menonton secara eksklusif di Prime Video.

Sutradara: Sim So-yeon (Here’s My Plan, Welcome 2 Life)

Penulis : Lee Sun-hye (Reply 1997)

Genre : Drama, Romantis

Episode : 16 (Setiap Rabu dan Kamis pukul 22.00 WIB)

Sinopsis May I Help You