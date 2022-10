Chord Gitar Karena Kutahu Engkau Begitu (KKEB) - Andre Hehanussa: Bila Saat Nanti Kau Milikku

TRIBUNNEWS.COM - Inilah Chord Gitar lagu Karena Kutahu Engkau Begitu (KKEB) yang dinyanyikan Andre Hehanussa.

Lagu Karena Kutahu Engkau Begitu (KKEB) - Andre Hehanussa terdapat dalam album Bidadari yang dirilis pada tahun 1995.

Lewat label rakaman Warna Lagu Karena Kutahu Engkau Begitu (KKEB) - Andre Hehanussa ini dirilis.

KKEB - Andre Hehanussa juga termasuk dalam album The Best Of Andre Hehanussa yang dirilis tahun 2021.

Andre Hehanussa (net)

Chord Gitar Lagu Karena Kutahu Engkau Begitu (KKEB) - Andre Hehanussa.

[Intro] G D Em C Bm Am D

G D Em C Bm Am D

G D Em

Kuyakin dalam hatiku

C Bm Am D

Kau satu yang kuperlu

G D Em

Kurasa hanya dirimu

C Bm Am D

Yang membuatku rindu

C D Bm Em

Bila saat nanti kau milikku

C D Bm Em

kuyakin cintamu

C D Bm Em

tak terbagi takkan berpaling

Am Bm

karna ku tau engkau begitu

C D

karna kutau engkau begitu

G D Em

hingga ku pasti menunggu

C Bm Am D

selama apapun itu

G D Em

demi cinta yang kurasakan

C Bm Am D

yang hanyalah kepadamu

C D Bm Em

percayalah ku sungguh-sungguh

C D Bm Em

mengatakan semua

C D Bm Em

yakinkan hatimu kau milikku

Am Bm

karna kutau engkau begitu

C D

karna kutau engkau begitu

G D Em C Bm Am D

Oh... nana nana nanana..

G D Em C Bm Am D

Ohho... nana nanana..

C D Bm Em

Bila saat nanti kau milikku

C D Bm Em

kuyakin cintamu

C D Bm Em

tak terbagi takkan berpaling

Am Bm

karna ku tau engkau begitu

C D

karna kutau engkau begitu

[Intro] G D Em C Bm Am D

G D Em C Bm Am D

C D Bm Em

percayalah ku sungguh-sungguh

C D Bm Em

mengatakan semua

C D Bm Em

yakinkan hatimu kau milikku

Am Bm

karna kutau engkau begitu

C D

karna kutau engkau begitu

G D Em Am Bm

Oh... karna kutau engkau begitu

C D

karna kutau engkau begitu

G D Em Am Bm

Oh... karna kutau engkau begitu

C D

karna kutau engkau begitu

[Coda] G D Em C Bm Am D

G D Em C Bm Am D

Video Klip Lagu Karena Kutahu Engkau Begitu (KKEB) - Andre Hehanussa

(Tribunnews.com)