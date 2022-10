Chord Kereta Tiba Pukul Berapa - Iwan Fals: Biasanya Kereta Terlambat Dua Jam Mungkin Biasa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Kereta Tiba Pukul Berapa, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Kereta Tiba Pukul Berapa ini termuat di album Sumbang Iwan Fals yang dirilis pada 1983 silam.

Lirik lagu Kereta Tiba Pukul Berapa ini menyinggung tentang fenomena keterlambatan kereta yang saat itu kerap terjadi.

Inilah Chord Kereta Tiba Pukul Berapa dari Iwan Fals

Intro : C D Bm D Em F C G

G

Hilang sabar di hati dan tak terbendung lagi

Em

Waktu itu

G

Lama memang kutunggu kedatanganmu

Em

Sobat karibku

D

Datang telegram darimu, dua hari yang lalu

Am

Tunggu aku

C D G

Di stasiun kereta itu pukul satu

Interlude : C D G

G

Kupacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu

Em

Maklum rindu

G

Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli

Em

Jalan terus (asyik....)

D

Di depan ada polantas, wajahnya begitu buas

Am

Tangkap aku

C D G

Tawar menawar harga pas tancap gas

Reff I :

C G

Sampai stasiun kereta,

D G

Pukul setengah dua

C G

Duduk aku menunggu

D G

Tanya loket dan penjaga

C D G

Kereta tiba pukul berapa

Em D G

Biasanya...kereta terlambat

C D G

Dua jam mungkin biasa

Interlude : G C D G 2x

D

Tiba kabar darimu, dua hari yang lalu

Am

Tunggu aku

C D G

Di stasiun kereta itu pukul satu

G

Ku pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu

Em

Maklum rindu

G

Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli

Em

Jalan terus (asyik....)

D

Di depan ada polantas, wajahnya begitu buas

Am

Tangkap aku

C D G

Tawar menawar harga pas tancap gas

G

Sampai stasiun kereta,

D G

Pukul setengah dua

C G

Duduk aku menunggu

D G

Tanya loket dan penjaga

C D G

Kereta tiba pukul berapa

Em D G

Biasanya...kereta terlambat

C D G

Dua jam cerita lama

Sampai stasiun kereta,

D G

Pukul setengah dua

C G

Duduk aku menunggu

D G

Tanya loket dan penjaga

C D G

Kereta tiba pukul berapa

Coda : G

(Tribunnews.com)