Jenazah Clerence Chyntia Dimakamkan, sang Suami Rio Alif Menangis Dipeluk Ifan Seventeen

TRIBUNNEWS.COM - Clerence Chyntia meninggal dunia, Selasa (18/10/2022), jenazahnya pun kini telah dimakamkan.

Diketahui Clerence Chyntia merupakan istri dari drummer band NOAH, Rio Alief.

Clerence Chyntia meninggal lantaran penyakit kanker yang dideritanya, yakni kanker pembuluh darah.

Sebelumnya kabar kematian Clerence diunggah oleh David Noah lewat unggahan akun instagramnya, @dorfel_dave.

Dalam unggahannya tersebut juga menampilkan momen kebersamaan Rio Alif dan Clerence saat masih hidup.

David juga mengungkap sosok Clerence Chyntia.

Di mana dikatakan David, Clerence merupakan sosok wanita kuat, dan istri yang baik bagi Rio Alif.

David juga mendoakan Rio yang telah ditinggal sang istri tercinta untuk selamanya.

"You will definitely be missed Clere.. tough woman.. great wife.. rest in peace.. Yo, yang tabah yang kuat ya..

God be with u both and be with your family aswell..deepest condolences," tulis David Noah lewat unggahan akun instagramnya, @dorfel_dave.

Jenazah Clerence Cynthia Audrey, dimakamkan di TPU Jombang.

Pemakaman jenazah Clerence tersebut pun diselimuti rasa haru.

Khususnya terlihat dari Rio Alif yang menangis di samping pusara sang istri.

Rio Alif juga tampak dikuatkan oleh keluarga, kerabat serta rekan-rekannya.