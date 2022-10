Daftar Pemain Film The School for Good and Evil, Lengkap dengan Karakternya

Berikut daftar pemain dan karakter film The School for Good and Evil

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemain dan karakter film The School for Good and Evil.

Film The School for Good and Evil diadaptasi dari novel karya Soman Chainani dengan judul yang sama.

The School for Good and Evil bercerita tentang kedua perempuan yaitu Sophie dan Agatha yang menghadiri sekolah untuk kebaikan dan kejahatan serta berusaha menemukan akhir yang bahagia.

Film The School for Good and Evil disutradarai oleh Paul Feig.

Berdurasi 147 menit, film The School for Good and Evil tayang di Netflix mulai 19 Oktober 2022.

Sederet artis yang membintangi film The School for Good and Evil di antaranya, Kit Young, Sophia Anne Caruso dan Cate Blanchett.

Daftar Pemain beserta Karakter Film The School for Good and Evil

- Cate Blanchett sebagai Narator

The School for Good and Evil akan dihadirkan dengan suara naratif, dikutip dari collider.com.

Adapun pengisi suara di film ini akan diambil oleh Cate Blanchett.

- Sophia Anne Caruso sebagai Sophie

Sophia Anne Caruso sebagai Sophie di Film The School for Good and Evil

Sophie akan diperankan oleh Sophia Anne Caruso.

Caruso mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa ia dapat membuat kostumnya tidak hanya mencerminkan karakternya tetapi juga dirinya sebagai individu.

Dalam perannya di film ini, Sophie akan menggunakan pakaian merah muda.