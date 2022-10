Perjalanan Cinta Billie Eilish yang Kini Gandeng Jesse Rutherford Vokalis The Neighbourhood

TRIBUNNEWS.COM - Percintaan Billie Eilish kembali disorot setelah ia tertangkap paparazzi sedang kencan dengan Jesse Rutherford.

Billie Eilish (20) dan Jesse Rutherford (31) terlihat pergi makan berdua di restoran vegan, Crossroads Kitchen, Los Angeles, Jumat (14/10/2022), menurut foto yang diperoleh TMZ.

Keduanya belum secara terbuka membahas rumor kencan ini.

Mereka dikabarkan telah berteman sejak tahun 2017.

Jesse Rutherford merupakan vokalis band The Neighbourhood, dikutip dari PageSix.

Rapper Brandon Quention Adams

Sebelum menjalin hubungan dengan Jesse Rutherford, Billie Eilish sempat dikabarkan berkencan dengan beberapa pria pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia sempat berpacaran dengan rapper Brandon Quention Adams secara diam-diam selama satu tahun.

Mereka menjalin hubungan itu pada akhir tahun 2018, saat Billie berusia 16 tahun dan Brandon berusia 22 tahun.

Bahkan, Billie Eilish muncul di sampul album Brandon, 'Bleaupro'.

Hal itu menguatkan rumor kencan Billie Eilish dan Brandon Quention Adams atau yang dikenal sebagai Brandon Q Adams.

Billie Eilish dan Brandon Quention Adams saat masih berpacaran (capitalfm)

Meski dikabarkan berpacaran, Billie Eilish baru mengungkap hubungannya dengan Brandon Quention Adams ketika mereka telah putus pada 2019, dikutip dari E-Online.

Pelantun lagu Happier Than Ever itu blak-blakan tentang perpisahan itu dalam film dokumenter Apple TV+ 2021-nya, Billie Eilish: The World's a Little Blurry.

Ia mengatakan dirinya dan Brandon sudah tidak sejalan.