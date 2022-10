Lirik Romanji Lagu Nxde - (G)I-DLE, Trending YouTube Musik Ditonton hingga 49 Juta Kali

TRIBUNNEWS.COM - Lirik romanji lagu terbaru (G)I- DLE bertajuk Nxde, mencapai trending YouTube.

Girl grup asal Korea Selatan, (G)I-DLE baru saja merilis lagu Nxde, 17 Oktober 2022 lalu.

Lagu ini merupakan bagian dari album baru mereka [I LOVE].

Lagu Nxde menjadi lagu utama (G)I-DLE dalam album tersebut.

Hingga artikel ini dibuat, lagu Nxde telah ditontong hingga 49 juta kali.

Berikut ini lirik lagu Nxde dipopulerkan (G)I-DLE.

Why you think that ’bout nude?

‘Cause your view’s so rude

Think outside the box

Then you’ll like it

Hello my name is yeppi yeppiyo

Maltuneun meongcheonghan deut mommaeneun seksi seksiyo

Geureom daia bakin tiara hanae

Naega peogina utge peogina utge

Dwiteullyeobeorin rorellai Don’t need no man

Cheolhage michin dokseogwang Self-made woman

Ssagajieomneun i Storye muji hwangdanghan

Yayuhaneun gwangaekdeul You tricked me you’re a liar

A balgabeotgyeojyeo beorin Movie star

A byeolbichi kkaejyeobeorin bam

Kkori bolpumeopdaedo manggajinda haedo

Dasin sarangbatji mothandaedo

Yes I’m a nude

Nude ttattaratttara

Yes I’m a nude

Nude I don’t give a love

Baby how do I look, how do I look

Arittaun nal ipgo ttattaratttara

Baby how do I look, how do I look

Arittaun nal ipgo ttattaratttara

(Ouch!)

Sillyehamnida yeogi gyesin modu

Yahan jakpumeul gidaehasyeotdamyeon

Oh I’m sorry geuttan geon eopseoyo

Hwanbureun jeojjok daejungeun heungmi eomneun jeongbo

Geu papkoneul deonjyeodo deomdeom

Haengbokgwa banbirye pyeongjeom

But my jeongjeom meotdaero naen pyeongyeoneun tohal geo gatji

A balgabeotgyeojyeo beorin Movie star

A deo bukkeureoul ge eomneun bam

Kkori bolpumeopdaedo eojjeomyeon negedo

Dasin sarangbatji mothandaedo

Yes I’m a nude

Nude ttattaratttara

Yes I’m a nude

Nude I don’t give a love

Baby how do I look, how do I look

Arittaun nal ipgo ttattaratttara

Baby how do I look, how do I look

Arittaun nal ipgo ttattaratttara

Um ha um ha um ha um

Yes I’m a nude

Yes I’m a nude

Now I draw a luxury nude

Why you think that ’bout nude

’Cause your view’s so rude

Think outside the box

Kkago malhae

Arittaun naui nudeu

Areumdaun naui nudeu

I’m born nude

Byeontaeneun neoya

Rude

Nude

(Tribunnews.com)