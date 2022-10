Sinopsis Drama Korea Reborn Rich, Dibintangi Song Joong Ki, Tayang 18 November 2022 di Viu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis drama Korea Reborn Rich, yang akan tayang 18 November 2022 di Viu.

Dibintangi oleh Song Joong Ki, drama Korea Reborn Rich bergenre bisnis, fantasi dan drama.

Drama Korea Reborn Rich mengisahkan Song Joong Ki, terlahir kembali sebagai anak dari konglomerat, yang telah membunuhnya.

Reborn Rich disutradarai oleh Jeong Dae Yun dan penulisnya Kim Tae Hee.

Mengutip dari mydramalist, Jeong Dae Yun pernah menggarap drama Korea populer seperti I'm Not a Robot, W, She Was Pretty dan King2Hearts.

Nantinya, Song Joong Ki akan beradu peran dengan Lee Sung Min, Shin Hyun Bin dan Jo Han Chul.

Diketahui, drama Korea Reborn Rich diadaptasi dari web novel berjudul 'Youngest Son of a Conglomerate'.

Reborn Rich akan tayang di Viu dan JTBC setiap Sabtu dan Minggu.

Total episode drama Korea Reborn Rich sejumlah 16.

Simak sinopsis drama Korea Reborn Rich, dikutip dari mydramalist.com:

Sinopsis drama Korea Reborn Rich

Sepuluh tahun yang lalu, seorang karyawan yang setia dijebak dan difitnah telah melakukan penggelapan.

Karyawan itu bernama Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki).

Yoon Hyun Woo telah mengabdi bertahun-tahun menjadi sekretaris manajemen di salah satu unit perusahaan Soonyang.