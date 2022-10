Lirik dan Terjemahan Lagu Right Now - One Direction: I Love This Feeling

One Direction - Simak lirik dan terjemahan lagu Right Now dari One Direction.

TRIBUNNEWS.COM - Lirik dan terjemahan lagu Right Now yang dinyanyikan oleh One Direction.

Lagu Right Now masuk dalam album ketiga One Direction bertajuk Memories pada 2013, lalu.

Sementara itu, audio Right Now diunggah lewat kanal YouTube One Direction pada 10 Agustus 2020.

Hingga kini lagu tersebut telah diputar lebih dari 5,8 juta kali.

Simak lirik dan terjemahan lagu Right Now - One Direction:

Lights go down, and the night is calling to me, yeah

Lampu-lampu dipadamkan, dan malam memanggilku

I hear voices singing songs in the street

Kudengar suara-suara nyanyian di jalan

And I know that we won't be going home for so long, for so long

Dan kutahu kita takkan pulang untuk waktu yang lama, sangat lama

But I know that I won't be on my own, yeah

Tapi kutahu aku takkan sendirian, yeah

I love this feeling that right now

Senangnya aku dengan perasaan ini bahwa sekarang

I wish you were here with me

Kuberharap kau di sini bersamaku

Cause right now

Karena saat ini

Everything is new to me

Segalanya baru bagiku

You know I can't fight the feeling

Kau tahu aku tak bisa melawan perasaan