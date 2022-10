5 Lagu Van Galen yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify, Jump hingga Panama

TRIBUNNEWS.COM - Van Halen merupakan grup musik asal Amerika Serikat.

Nama Van Halen diambil dari nama dua orang anggotanya yang juga bersaudara, Eddie Van halen dan Alex Van Halen (Drummer).

Semenjak berkarier dari tahun 1973, Van Halen telah merilis banyak album.

Album terakhir dirilis tahun 2012 lalu.

Sayang, Eddie Van Halen yang merupakan gitaris dari band ini meninggal dunia 6 Oktober 2020 karena kanker.

Nah berikut ini Tribunnews.com rangkum lima lagu dari Van Halen yang paling banyak didengarkan di Spotify

Ain't Talkin' 'Bout Love - 119 juta

I heard the news baby, all about your disease

Yeah you may have all you want, baby, but I got somethin' you need

Oh yeah, ain't talkin' 'bout love

My love is rotten to the core

Ain't talkin' 'bout love

Just like I told you before, yeah before

You know you're semi-good lookin', and on the streets again

Oh yeah you think you're really cookin' baby, you better find yourself a friend

My friend, ain't talkin' 'bout love

My love is rotten to the core

Ain't talkin' 'bout love

Just like I told you before, uh before, uh before, before

Ain't talkin' 'bout love

Babe it's rotten to the core