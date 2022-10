Aktif IG setelah Damai dengan Rizky Billar, Lesti Kejora Kini Kumpul Bareng Aurel dan Dinda Hauw

TRIBUNNEWS.COM - Pedangdut Lesti Kejora kini kembali aktif membagikan postingan di media sosial Instagram.

Setelah melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga kini berdamai dengan Rizky Billar, Lesti Kejora sempat menghilang dari Instagram.

Terakhir Lesti Kejora membagikan unggahan pada 25 September 2022 lalu saat mengikuti fashion show koleksi busana muslim Zaskia Sungkar.

Baru-baru ini, Lesti Kejora membagikan unggahan terbaru di Instagram pribadinya, Senin (24/10/2022).

Terlihat Lesti Kejora berkumpul bersama rekan-rekan sesama artis lainnya.

Terlihat ada Aurel Hermansyah, Kesha Ratuliu, Syifa Hadju, hingga Dinda Hauw.

Baca juga: Soal Isu Lesti Kejora Diboikot, Fitri Carlina Buka Suara, Akui Sempat Bertanya ke Pihak TV

"MasyaAllah," tulis dalam keterangan.

Ditelusuri, mereka ternyata berfoto bersama setelah mengadakan arisan di sebuah restoran.

Melansir unggahan Story Dinda Hauw, @dindahw, tampak kedelapan selebriti ini berkumpul bersama.

Lesti Kejora ikut arisan bareng Aurel Hermansyah dan Dinda Hauw. (Instagram @dindahauw)

Dalam video Dinda, tampak Lesti terlihat ikut berbaur mengobrol bersama teman-temannya.

Tapi terlihat sesekali Lesti sibuk bermain dengan ponselnya.

Lesti Kejora Arisan bareng teman-teman artis (Instagram @aurel.hermansyah)

Baca juga: Kecewa Lesti Kejora Terburu-buru Cabut Laporan, Sunan Kalijaga Pastikan KDRT Berulang: Tunggu Waktu

Kembali Nyanyi di Panggung

Beberapa waktu lalu, Lesti Kejora juga sudah kembali bernyanyi di panggung.

Lesti bernyanyi bersama putra pertama Ruben Onsu dalam konser tunggal Betrand Peto bertajuk IT'S MY FIRST, Sabtu (22/10/2022).

Selain Lesti, Betrand juga bernyanyi bersama penyanyi Titi DJ, King Nassar, hingga Anneth Delliecia.