Lirik dan Terjemahan Lagu Anything You Want - Reality Club: The Same Song On Repeat

Reality Club - Simak lirik dan terjemahan lagu lagu Anything You Want yang dibawakan oleh Reality Club, single terbaru yang dirilis tahun 2022.

Reality Club adalah band Indie dari Jakarta yang beraliran pop (istimewa)

Lirik dan Terjemahan Lagu Anything You Want - Reality Club

[Verse]

Trails of smoke trapped in a two by two

(Jejak asap rokok terperangkap di ruangan 2x2)

Wasting the night feels right when I'm with you

(Habiskan malam bersama denganmu terasa menyenangkan)

It's the shimmer in your eyes

(Itu karena kilauan matamu)

And the way you let down your disguise

(Dan bagaimana kau buka topeng penyamaranmu)

[Pre-Chorus]

I feel like I've known you for ages

(Rasanya sudah lama mengenalmu)

I feel like with you I'm going places

(Rasanya bersamamu kukunjungi banyak tempat)

[Chorus]