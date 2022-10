Aldi Taher Akui Instagramnya Diblokir Najwa Shihab, Feni Rose: Kamu Harus Introspeksi Diri

Tangkapan layar YouTube TRANS TV Official

TRIBUNNEWS.COM - Aldi Taher mengaku Instagramnya diblokir oleh Najwa Shihab.

Menurut Aldi Taher, dirinya diblokir Najwa Shihab lantaran sifatnya yang menyebalkan.

Dikutip dari YouTube TRANS TV Official Rabu (26/10/2022), Aldi Taher memberikan penjelasan.

"Fitnah atau fakta bahwa pencapaian terbesar kamu selama berkarier di dunia entertain itu adalah diblokir Najwa Shihab?" tanya Feni Rose sebagai host.

Aldi Taher secara terang-terangan mengakui hal tersebut.

"Fakta, Aldi Taher bangga di-block Najwa Shihab dan silakan daftarkan rekor muri," jawab Aldi Taher.

Feni Rose pun penasaran dengan alasan Najwa Shihab memblokir Aldi Taher.

"Kenapa sih kamu diblok? Gara-gara apa?" tanya Feni Rose.

"Nyebelin kali saya," tebak Aldi Taher.

Feni Rose kemudian menyinggung perihal ajakan Aldi Taher kepada Baim Wong untuk bermain film.

"Sama Baim Wong kamu diblok juga nggak?" tanya Feni Rose.

"Baim Wong belum, kayaknya on the way dia," celetuk Aldi.

"Gara-gara dia komen sama Baim Wong, dia bilang 'Baim Wong, Baim Wong, sini main film sama gua aja judulnya Bisikan Prank'," timpal Feni Rose.



Aldi Taher pun membuka ponselnya dan mencoba mengecek Instagram.

"Tuh, Najwa nggak muncul," ucap Aldi seolah menegaskan kepada Feni Rose bahwa dirinya memang diblokir.