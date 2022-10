Lirik dan Terjemahan Lagu Bejeweled - Taylor Swift, Trending di YouTube

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Bejeweled - Taylor Swift.

Video klip Bejeweled diunggah di kanal YouTube Taylor Swift pada 25 Oktober 2022.

Hingga Rabu (26/10/2022), klip tersebut telah ditonton lebih dari 11 juta kali dan trending di YouTube.

Lagu Bejeweled masuk dalam album Taylor Swift bertajuk Midnights.

Taylor Swift merupakan penyanyi wanita kelahiran Pennsylvania, Amerika.

Taylor Swift telah berkarier di dunia musik sejak 2006.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Anti-Hero - Taylor Swift, Viral di TikTok: Its Me Hi, Im The Problem

Lirik lagu Bejeweled - Taylor Swift

Baby love, I think I've been a little too kind

Didn't notice you walking all over my peace of mind

In the shoes I gave you as a present

Putting someone first only works

When you're in their top 5

And by the way

I'm going out tonight