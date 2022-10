Rekomendasi Drama Korea Bergenre Zombie yang Tayang di Netflix, All Of Us Are Dead hingga Sweet Home

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini rekomendasi drama Korea bergenre zombie yang tayang di Netflix.

Aplikasi streaming Netflix juga menyediakan drama Korea bergenre zombie, seperti All Of Us Are Dead, Sweet Home, Happines.

Banyak penggemar drama Korea bergenre zombie yang senang melihat aksi menegangkan dan bertahan hidup dari bahaya virus zombie.

Tontonan drama Korea bergenre zombie menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta drama Korea.

Terlebih jika pemerannya drama Korea bergenre zombie tersebut aktor maupun aktris yang diidolakan atau dikagumi.

Langsung saja, berikut rekomendasi drama Korea bergenre zombie yang bisa disaksikan lewat Netflix.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Reborn Rich, Dibintangi Song Joong Ki, Tayang 18 November 2022 di Viu

All Of Us Are Dead

Rilis 28 Januari 2022, All Of Us Are Dead mengisahkan munculnya zombie di sekolah yang bedampak fatal bagi negara Korea.

All Of Us Are Dead merupakan drama Korea populer dengan rating tertinggi, yang dibintangi oleh Park Ji Hoo, Yoon Chan Young, Jo Yi Hyun dan Lomon.

Poster Drama All Of Us Are Dead (instagram Netflix Korea/netflixkr)

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Romantis tentang CEO yang Bikin Baper, Versi Netflix

Kabarnya, All Of Us Are Dead akan muncul sequel keduanya, namun belum diketahui tanggal pastinya.

Kisah All Of Us Are Dead berawal dari seorang guru yang sedang meneliti virus misterius.

Ia melakukan percobaan kepada tikus kecil namun telah melakukan kesalahan fatal akibat dari saking kuatnya virus tersebut.

Tikus itu berhasil kabur dan menggigit seorang siswi yang masuk ke dalam ruang laboratorium.

Tanpa disadari, virus tersebut adalah virus zombie misterius yang menyebar sangat cepat.