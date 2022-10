Kabar Leslar Entertainment Bubar, Manajer Sebut Rizky Billar-Lesti Kejora Ingin Kurangi Aktivitas

TRIBUNNEWS.COM - Beredar kabar rumah produksi dan kanal YouTube milik Lesti Kejora dan Rizky Billar, Leslar Entertainment bubar.

Manajer Rizky Billar, Ariel Lobster pun tak memberikan bantahan soal kabar Leslar Entertainment bubar.

Pihaknya menyebut, Leslar Entertainment kini tengah rehat.

"Kalau untuk itu (Leslar Entertainment) mungkin cooling down dulu ya," kata Boril dilansir dari Official Nit Not, Jumat (28/10/2022).

Ariel turut menyampaikan alasan rumah produksi yang didirikan Lesti dan Billar berhenti beroperasi sementara.

Disebut Billar dan Lesti ingin mengurangi aktivitasnya.

Pun keduanya kini disebut lebih memprioritaskan hubungan rumah tangganya.

"Artinya, memang mereka mungkin mau mengurangi aktivitas, bukan tidak ada aktivitas,"

"Karena, satu sama lain pengen lah lebih intim dan menjadi diri yang lebih baik," terangnya.

Kabar terkait Leslar Entertainment disebut bubar mencuat lewat unggahan seorang karyawan.

Karyawan bernama Donny Ramadhan Saputra mengunggah foto bersama para tim Leslar Entertainment.

Dalam keterangan caption, ia juga menuliskan kalimat pamitan.

Pun ia berterima kasih pada penonton setia Leslar Entertainment.

Sehingga banyak warganet yang menduga Leslar Entertainment sudah dibubarkan.