8 Drama Korea Tayang November 2022: The Fabulous, Revenge of Others hingga Reborn Rich

Drama Korea terbaru berjudul The Fabulous akan tayang di Netflix pada 4 November mendatang. Simak inilah 8 Drama Korea yang akan tayang pada November 2022.

Mendekati akhir tahun, drama korea terbaru Revenge of Others dan Somebody akan segera tayang.

Keduanya menceritakan tentang misteri pembunuhan baru yang membingungkan dan membuat penasaran untuk ditonton.

Sementara itu, ada Song Joong-ki yang akan membintangi drama korea adaptasi webtoon, Reborn Rich.

Ada juga drama korea The Fabulous yang mengisahkan tentang cobaan dan kesengsaraan bekerja di industri mode Seoul.

Berikut 8 Drama Korea yang akan tayang November 2022, dikutip dari NME:

1. The Fabulous

The Fabulous akan dirilis pada 4 November 2022 di Netflix.

The Fabulous akan menceritakan tentang persahabatan, perjuangan, dan romansa mereka yang bekerja di industri mode Korea Selatan yang kompetitif.

Berperan sebagai editor foto lepas Ji Woo-min (Minho SHINee), sangat terampil dalam pekerjaannya dan dia tampaknya memiliki sedikit minat di dalamnya.

Sementara itu, Chae Soo-bin akan berperan sebagai Pyo Ji-eun, manajer hubungan masyarakat dari sebuah merek mewah yang impian seumur hidupnya adalah bekerja di industri fashion.

Keduanya akan menjadi pasangan romantis, dan menghadapi tantangan baru di tengah lingkungan kerja mereka yang penuh tekanan serta serba cepat.

Cuplikan adegan The Fabulous - Deretan aktor dan aktris yang bermain dalam The Fabulous antara lain, Choi Min Ho, Chae Soo Bin, Lee Sang Un dan Park Hee Jung. (Netflix)

2. Call My Agent!

Berdasarkan serial komedi Prancis dengan nama yang sama, Call My Agent! berkisah tentang manajer selebriti yang bekerja di agensi hiburan yang dipimpin oleh Tae-oh (Lee Seo-jin).