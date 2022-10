Sempat Dibantah, Agensi Benarkan Rocky ASTRO dan Park Bo Young Pacaran

TRIBUNNEWS.COM - Agensi ASTRO benarkan rumor Rocky dengan aktris Park Bo Young berpacaran.

Sebelumnya, pihak agensi Park Bo Young, Management KOO membantah isu tersebut.

Kini pihak ASTRO justru membenarkan isu hubungan asmara Rocky dengan Park Bo Young.

Dikutip dari Soompi.com, Agensi Fantagio menjelaskan awal perkenalan Rocky dengan Park Bo Young.

"Halo. Ini Fantigio.

Ini adalah pernyataan resmi tentang artis agensi kami Rocky

Seperti yang diungkapkan melalui laporan berita, Rocky dan aktris Park Bo Young saat ini saling mengenal dengan perasaan positif.

Keduanya pertama kali bertemu melalui Drama Web Find Me if You Can dan mereka secara alami menjadi dekat

Aktris Park Bo Young yang suka menulis, secara alami kerap berpartisipasi dalam produksi musik Rocky

Setelah menghabiskan waktu pengenalan, mereka baru-baru ini mengembangkan perasaan positif satu sama lain

Kami menyesal menyampaikan berita seperti ini dalam masa berkabung nasional dimana kita harus berbagi kesedihan dan hiburan

Oleh karena itu, kami meminta pengertian dengan murah hati bagi para penggemar mengenai pernyatan yang terlamat ini."

Agensi ASTRO konfirmasi Rocky dan Park Bo Yeon pacaran (Instagram)

Sebelumnya, muncul isu Rocky dan Park Bo Young muncul bersama untuk menonton pertunjukan Musikal.

Dimana Rocky tengah tampil.