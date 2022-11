Anya Geraldine Cosplay jadi Mystique X-Men di Momen Halloween, Butuh Waktu 3 Jam untuk Pengecatan

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Anya Geraldine cosplay jadi karakter Mystique X-Men saat momen perayaan Halloween.

Momen Halloween para selebritis identik dengan cosplay menjadi karakter unik, termasuk dengan Anya Geraldine.

Tahun ini, Anya Geraldine menjadi pusat perhatian warganet dalam memilih kostum Halloween-nya.

Lantaran Anya Geraldine memilih menjadi Mystique X-Men yang identik dengan warna biru di seluruh tubuhnya.

Mystique adalah karakter fiksi yang muncul dalam buku komik Amerika yang diterbitkan oleh Marvel Comics, umumnya terkait dengan X-Men.

Momen tersebut diabadikan Anya Geraldine lewat akun Instagram pribadinya @anyageraldine.

Anya Geraldine mengunggah potret dirinya mirip dengan Mystique X-Men.

"#Mystique Geraldiné," tulis Anya.

Pada postingan lain, Anya Geraldine mengunggah video proses pengecatan tubuhnya dengan warna biru.

Kata Anya Geraldine, butuh waktu tiga jam untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Awalnya, Anya Geraldine sempat pesimis dengan hasil akhirnya.

Namun, berkat bantuan teamnya, semua bisa teratasi.

"For u guys who asked about how's the process, ini yaaa.

So it took more than 3 hours to do the painting & makeup.