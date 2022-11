7 Potret Heidi Klum jadi Cacing Raksasa, Tom Kaulitz Berpose jadi Nelayan saat Halloween 2022

Heidi Klum dan Tom Kaulitz saat perayaan Halloween 2022 di New York City, Amerika Serikat, Senin (1/11/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut potret Heidi Klum yang mengenakan kostum cacing raksasa saat Halloween 2022.

Aktris Jerman-Amerika ini dikenal sering membuat kostum Halloween-nya sendiri.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Heidi Klum mengenakan kostum absurd seperti Fiona dari Shrek atau alien pemakan daging.

Kali ini, Heidi Klum mengenakan kostum cacing besar untuk Halloween pada Senin (1/11/2022) di Sake No Hana New York di Moxy Lower East Side, Amerika Serikat.

Heidi Klum mengatakan dirinya ingin tampil dengan ide "out of the box".

"Saya rasa cacing hujan akan menjadi kostum yang menyenangkan. Saya juga belum pernah melihat orang mengenakan kostum cacing hujan," kata Heidi Klum saat diwawancarai AP, seperti diberitakan Polygon.

1. Persiapan Heidi Klum sebelum mengenakan kostum cacing

Heidi Klum sebelum mengenakan kostum cacing raksasa pada perayaan Halloween 2022. (IG @heidiklum)

Heidi Klum mengunggah video sebelum dirinya mengenakan kostum cacing raksasa.

Terlihat ia bersama dengan beberapa desainer sedang membantunya mengenakan prostetik bergerigi berwarna kuning.

2. Proses Heidi Klum merias wajah sebelum mengenakan kostum cacing

Heidi Klum mengenakan kostum cacing raksasa pada perayaan Halloween 2022. (IG @heidiklum)

Heidi Klum bersama desainer dan make-up artist-nya memoles tampilan kostum cacing raksasa dengan memberi warna coklat keemasan.

Prostetik tersebut memiliki lubang di bagian wajah, sehingga Heidi Klum akan mengenakan topeng tambahan yang disesuaikan dengan warna cacing.

3. Tranformasi riasan Heidi Klum saat mengenakan kostum cacing

Transformasi riasan wajah Heidi Klum saat mengenakan kostum cacing raksasa pada perayaan Halloween 2022. (IG @heidiklum)

Dalam unggahannya di Instagram pribadinya, Heidi Klum memperlihatkan proses merias wajah hingga menyerupai warna kostum cacing yang ia kenakan.