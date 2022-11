Lirik dan Terjemahan Lagu I Wish I Was Your Joke - Reality Club Feat Bilal Indrajaya: I don't mind

Video Clip Lagu I Wish I Was Your Joke. - Lirik dan terjemahan lagu I Wish I Was Your Joke - Reality Club Feat Bilal Indrajaya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu I Wish I Was Your Joke yang dinyanyikan oleh Reality Club yang berkolaborasi dengan Bilal Indrajaya.

Diketahui dari kanal YouTube REALITY CLUB, lagu I Wish I Was Your Joke dirilis pada 26 Maret 2021 lalu.

Lagu I Wish I Was Your Joke adalah hasil garapan dari Faiz Novascotia Saripudin yang merupakan vokalis sekaligus gitaris dalam band Reality Club.

Lirik dalam lagu I Wish I Was Your Joke mengisahkan tentang seorang yang rela dijadikan hiburan kekasihnya ketika sedang sedih.

Lirik dan terjemahan lagu I Wish I Was Your Joke - Reality Club feat Bilal Indrajaya

Exercisin' in the midnight zone

Berolahraga di zona tengah malam

Under the twilight we will find a home

Di bawah senja kita akan menemukan rumah

A roof and walls upon a starry sky where we'll reside

Atap dan dinding di atas langit berbintang tempat kita akan tinggal

And sparks will fly

Dan bunga api akan terbang

Start to talk and then your diction slips

Mulailah berbicara dan kemudian diksimu tergelincir

Miss the punchline, you could use a script

Lewatkan bagian lucunya, kamu bisa menggunakan skrip

You're laughing at yourself and so is everybody else

Kamu menertawakan diri sendiri dan begitu juga orang lain

Left in this place

Tertinggal di tempat ini

Well the faster that you come

Nah semakin cepat kamu datang