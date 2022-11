RamenGvrl Cerita Soal Single Terbarunya Onto The Next

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa waktu lalu RamenGvrl merilis single berjudul 'Onto The Next'.

Single tersebut berkisah tentang rasa optimis seorang perempuan yang ingin move on dari kekasih lamanya.

RamenGvrl juga menceritakan kisah di balik penggarapan lagu tersebut yang merupakan buah kolaborasi dengan brand minuman.

"Lagu udah dirilis emang lagu aku itu Onto The Next, itu lagunya disupport sama Martell," ujara RamenGvrl di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2022).

Dalam acara The Next Level of Martell, RamenGvrl mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari brand tersebut.

Baca juga: Sudah Siapkan Pluit dan Tongkat Polisi, Ramengvrl Sedih Batal Manggung di Berdendang Bergoyang

"Buat aku memang sebuah kebanggaan jadi brand ambassador sebuah minuman yang udah lama banget yaa. Kita ada ide bagian dari campaign kami cuman belom boleh dibocorin apanya, cuman yang pasti utamanya adalah drinking responsiblity," terangnya.

"Sangat penting bagi kami untuk menjaga kualitas dan authenticity yang sudah diwariskan turun temurun, termasuk memilih brand ambassador sepertj RamenGvrl," terang Amaury Martell.

Bagi pemilik nama asli Putri Estiani, minuman berakohol bisa membantunya untuk meningkatkan kepercayaan diri di atas panggung.

"Gak bisa dipungkiri yaa ini bantu aku percaya diri, tapi aku tahu kadar dan batasannya," katanya.

"Aku tidak mau mengonsumsi (alkohol) berlebihan karena takut merugikan orang lain," terang RamenGvrl.