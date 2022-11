Trailer Avatar 2 Rilis, Film Berdurasi 3 Jam 12 Menit, Ceritakan Pertempuran Bawah Laut Pandora

Avatar: The Way of Water dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 Desember 2022. Film ini berdurasi 3 jam 12 menit, lebih panjang dari film terdahulu.

TRIBUNNEWS.COM - Trailer film Avatar 2 yang bertajuk The Way of Water telah dirilis, Rabu (2/10/2022).

Mengutip laman Timeout, efek visual Avatar: The Way of Water jauh lebih menakjubkan dari film Avatar pertama.

Sutradara Avatar: The Way of Water, James Cameron lagi-lagi berhasil melakukan hal yang dianggap mustahil.

Cameron menemukan kembali teknologi 3D untuk memukau para penontonnya dalam Avatar: The Way of Water.

13 tahun berlalu sejak film Avatar pertama, Avatar: The Way of Water kembali hadir dengan teknologi mutakhir.

Seperti judulnya, Avatar: The Way of Water akan membawa kita jauh ke dalam lautan Pandora, planet rumah ras Na'vi.

Dalam trailer terlihat adegan pertempuran bawah air saat Na'vi melarikan diri dari kehancuran Pandora oleh umat manusia dan senjata mereka yang berteknologi canggih.

Avatar: The Way of Water akan mengambil satu dekade atau lebih setelah peristiwa film pertama.

Na'vi melarikan diri dari kehancuran Pandora oleh umat manusia dan senjata mereka yang berteknologi canggih. (AVATAR)

Jake Sully (Sam Worthington) sekarang menjadi anggota penuh dari orang-orang Na'vi.

Ia menjalani kehidupan keluarga dengan pasangannya Neytiri (Zoe Saldaña) dan anak-anak mereka.

Sinopsis resmi mengungkapkan bahwa sekuelnya akan memetakan masalah yang mengikuti mereka, panjang yang mereka tempuh untuk menjaga satu sama lain tetap aman, pertempuran yang mereka perjuangkan untuk tetap hidup, dan tragedi yang mereka alami.

Sekuel ini akan memiliki durasi yang terbilang amat panjang yakni 3 jam 12 menit.

Artinya, Avatar: The Way of Water punya durasi 30 menit lebih lama dari film pendahulunya.

Di samping Worthington dan Saldaña, Avatar: The Way of Water juga menampilkan ilmuwan Sigourney Weaver, Grace Augustine dan Kolonel Quaritch yang pernah mati.

Lalu ada kembalinya sosok Stephen Lang, pendatang baru termasuk Kate Winslet, bersatu kembali dengan sutradara Titanic-nya , dan warga London Jamie Flatters.

(Tribunnews.com/Dipta)