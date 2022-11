Tangis Fuji Pecah saat Rayakan Ulang Tahun, Kenang Momen Terakhir Bersama Vanessa Angel dan Bibi

TRIBUNNEWS.COM - Fujianti Utami Putri, adik almarhum Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel, merayakan ulang tahun ke-20 sambil menangis.

Pasalnya, ulang tahun Fuji sebelumnya adalah momen terakhir bersama Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah.

Diketahui, Fuji merayakan ulang tahun setiap tanggal 3 November.

Sementara pada 4 November 2021, Vanessa Angel serta Bibi Ardiansyah mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju ke Surabaya.

Fuji tahun ini merayakan ulang tahun tanpa Vanessa dan Bibi untuk pertama kalinya.

Tampak Fuji sempat menangis saat akan meniup lilin, kue ulang tahun.

Baca juga: Thariq Halilintar Ungkap Cerita Awal Bertemu Fuji hingga Pacaran

Berkali-kali Fuji menghapus air mata dan memeluk sang ibunda.

Thoriq Halilintar, sang kekasih, juga kerap mengelus pundak Fuji agar tetap kuat dan bahagia di hari ulang tahun tersebut.

Fuji mengaku tak bisa menahan tangis meski kerabat berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya.

"Yang pertama aku mau ngucapin terima kasih sama keluarga, pacar aku Thoriq, sama temen-temen yang udah hadir, makasih yang udah sayang sama aku."

"Maaf misalnya, aku bukannya seneng-seneng malah nangis, sorry banget nggak bisa nahan. Sama happy birthday to me," ujar Fuji, dikutip dari tayangan Fuji an yang tayang pada Kamis (3/11/2022).

Fuji rayakan ulang tahun sambil menangis

Baca juga: Fuji Ceritakan Masa Sulit Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah saat Pandemi, Jual Kebab Rp 5 Ribu

Fuji juga terlihat mengenang satu tahun lalu, dimana Vanessa dan Bibi masih ikut merayakan ulang tahunnya.

Fuji terlihat mengunggah percakapan grup yang memperlihatkan Vanessa Angel ngotot ingin merayakan ulang tahun Fuji di hari itu, bukan esok hari.

Vanessa juga berdalih akan melakukan perjalanan ke Surabaya, Jawa Timur.