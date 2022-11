7 Film yang Dibintangi Henry Cavill, Man of Steel hingga Enola Holmes 2

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 7 film yang dibintangi Henry Cavill, mulai dari Man of Steel hingga Enola Holmes 2.

Henry Cavill merupakan aktor asal Inggris.

Henry Cavill lahir di Jersey, Inggris, 5 Mei 1983.

Henry Cavill mulai menunjukkan minat dalam akting sejak usia dini dan berpartisipasi dalam penampilan drama sekolah 'Grease' dan 'A Midsummer Night's Dream', dikutip dari thefamouspeople.com.

Kemudian Henry Cavill memulai kariernya di dunia akting saat berusia 17 tahun.

Setelah itu, Henry Cavill mulai muncul dan berperan di berbagai film.

Mulai dari film The Count of Monte Cristo, Man of Steel, The Man from UNCLE hingga yang terbaru film Enola Holmes 2.

Berikut 7 Film yang Dibintangi Henry Cavill

1. The Count of Monte Cristo

The Count of Monte Cristo merupakan salah satu film yang dibintangi oleh Henry Cavill.

The Count of Monte Cristo berkisah tentang seorang laki-laki yang dipenjarakan oleh temannya, kemudian melarika diri dan menggunakan harta karun untuk membalaskan dendamnya.

Bergenre action adventure, The Count of Monte Cristo disutradarai oleh Kevin Reynolds.

Film The Count of Monte Cristo dirilis pada 25 Januari 2022 di Amerika Serikat dan berdurasi 131 menit.

Di film The Count of Monte Cristo, Henry Cavill berperan sebagai Albert Mondego.