Anggika Bolsterli & Devina Aureel Bintangi Series Get Ur Dream, Cerita Kehidupan 6 Mahasiswa di Kos

Tribunnews.com/Fauzi Nur Alamsyah

Jumpa pers pemeran series Get Ur Dream di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Aktris Anggika Bolsterli akan beradu peran dengan Devina Aureel dalam series Get Ur Dream. Get Ur Dream merupakan series MAXstream Original yang diproduksi dari Mahakarya Pictures.