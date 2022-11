Lirik dan Terjemahan Lagu Last Train Home - John Mayer: And If You Wanna Use Me

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Last Train Home dalam artikel ini.

Last Train Home merupakan lagu yang dipupolerkan oleh John Mayer.

Last Train Home dirilis pada tahun 2021 dalam album John Mayer yang berjudul Sob Rock.

Petikan lirik lagu Train Home yang terkenal yakni, and if you wanna use me, then you gotta use me til I'm gone.

Hingga kini, Minggu (6/11/2022), musik video Last Train Home telah disaksikan lebih dari 12 juta kali di YouTube.

Lirik dan Terjemahan Laggu Last Train Home - John Mayer

If you wanna roll me, then you gotta roll me all night long

(Jika kau ingin menggulingkanku, maka kau harus menggulingkanku sepanjang malam)

And if you wanna use me, then you gotta use me til I'm gone

(Dan jika kau ingin memanfaatkanku, maka harusnya kau memanfaatkanku sampai aku pergi)

I'm not a fallen angel, I just fell behind

(Aku bukanlah malaikat yang jatuh, aku hanya tertinggal)

I'm out of luck and I'm out of time

(Aku tidak beruntung dan kehabisan waktu)