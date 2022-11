Secret Number Tampil di Joyland Festival Stadion Softball GBK Tanpa Kehadiran Soodam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Girl grup asal Korea Selatan, Secret Number turut memeriahkan konser Joyland Festival hari kedua di Stadion Softball GBK, Jakarta pada Sabtu (5/11/2022).

Sayangnya, penampilan Secret Number di Joyland Festival hanya berlima yaitu Dita Karang, Jinny, Lea, Zuu, dan Minji.

Mereka tampil tanpa Soodam. Satu jam sebelum tampil, Vine Entertainment melalui promotor sudah mengumumkan hal tersebut.

Soodam tidak bisa terbang ke Jakarta karena masalah pasport.

Meski begitu, para penggemar alias Lockey tetap antusias menyaksikan Secret Number tampil.

Mereka semua teriak memanggil para anggota Secret Number ketika hendak ke atas panggung.

Lebih lanjut, Secret Number mengungkapkan bahwa mereka senang akhirnya kembali ke Jakarta untuk konser yang kedua kalinya.

"Hello Jakarta! Hello Joyland! Kami Secret Number, kami senang banget kembali ke Jakarta tampil di depan kalian semua," kata Dita Karang, satu di antara member.

"Aku Jinny. Aku senang banget bisa datang lagi. Hari ini bareng-bareng lagi kuy," timpal Jinny.

Adapun Minji mengaku senang kembali ke Jakarta karena bisa menyantap satu di antara makanan khas Indonesia, yaitu rendang.

"Aku senang hari ini, aku balik lagi untuk makan rendang," ucap Minji.

Terakhir, Lea senang penampilan Secret Number di Joyland Festival bertepatan pada malam Minggu.

Sudah menjadi hal umum bahwa malam Minggu kerap dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai atau menikmati kebersamaan dengan orang tersayang.

Dalam penampilannya, Secret Number membawakan lagu populer mereka di antaranya, Who Dis, Fire Saturday, Hola, dan Got The Boom.