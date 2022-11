Member EXO Sehun Muncul Hanya 5 Menit, Penggemar Rela Berdesak-desakan di Mall Ini

Tribunnews.com/Fitri Wulandari

Penyanyi rapper asal Korea Selatan (Korsel) yang tergabung dalam grup K-pop EXO, Oh Sehun saat tampil sebagai Brand Ambassador WhiteLab dalam acara bertajuk 'Unveil the New Whitelab #IMCOMMITTED' di Central Park Mall, Jakarta Pusat, Minggu (6/11/2022) siang.