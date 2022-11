Profil Guan Xiaotong, Aktris China yang Dikabarkan Sudah Dinikahi Luhan Mantan Member EXO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Guan Xiaotong, kekasih Luhan yang dikabarkan sudah dinikahi sang idol.

Mengutip Viki.com, Guan Xiaotong atau Guan Xiao Tong adalah aktris China yang terbilang populer.

Ia lahir pada 17 September 1997.

Lahir di keluarga akting, Guan Xiaotong pernah menerima penghargaan untuk perannya dalam film tahun 2003 berjudul "Nuan".

Usia baru 4 tahun saat itu.

Ia kemudian mendapatkan ketenaran sebagai aktris cilik dalam film-film terkenal seperti "The Promise" (2005) dan “The Left Ear” (2015).

Guan Xiaotong juga terkenal membintangi drama televisi “May December Love” (2014), “A Master of Two Servants” (2014), “To Be a Better Man” (2016), “Untouchable Lovers” (2018) dan “Sweet Combat” (2018).

Guan Xiaotong disebut sebagai "Putri Bangsa" di China dan dianggap sebagai salah satu dari "Empat Dan Aktris dari Generasi Pasca-90-an" bersama dengan Zheng Shuang, Zhou Dong Yu dan Yang Zi.

Foto Guan Xiaotong di media sosial (Instagram @stronger917)

Fakta-fakta Guan Xiaotong

Mengutip kprofiles.com, berikut fakta-fakta Guan Xiaotong.

- Guan Xiaotong lahir dan besar di Beijing, China.

- Nama orang tuanya adalah Guan Shaozeng, dan Li Jun.

- Ayahnya juga seorang aktor.

- Guan Xiaotong dikenal sebagai 'Putri Bangsa' di China.