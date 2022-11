Jeremy Thomas Dukung Komunitas Antipelakor di Indonesia, Bagi Rahasia Awet dalam Berumah Tangga 

Jeremy Thomas dan Ina Andayani saat menghadiri talk show yang digelar Komunitas Anti Pelakor (AP) bertema 'Give the Massage, Menata Keluarga Bahagia di Era Digital,' di Bali belum lama ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jeremy Thomas membeberkan kunci awet muda dalam membangun rumah tangga.

Sebab belakangan banyak isu terkait perselingkuhan, pelakor bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Jeremy Thomas bersama sang istri, Ina Andayani turut hadir dalam talk show yang digelar Komunitas Anti Pelakor (AP) yang bertema 'Give the Massage, Menata Keluarga Bahagia di Era Digital,' sebagai bentuk dukungannya pada komunitas Anti Pelakor tersebut.

Usia pernikahan Jeremy Thomas kini telah berjalan selama 27 tahun lamanya bersama Ina Andayani.

Jeremy Thomas pun memberikan rahasianya selama ini bisa mengarungi rumah tangga selama 27 tahun.

Hal penting yang membuat hubungan rumah tangga langgeng iyalah selalu memberikan pengaruh positif kepada keluarga.

"Saya mungkin akan lebih menegaskan kebeberapa poin satu, nilai-nilai moral positif dari suatu keluarga itu penting disampaikan lewat digital. Perkembangan media sekarang ini mesti disikapi dengan bijaksana, agar tidak membawa dampak negatif bagi rumah tangga, karena tidak ada temboknya," kata Jeremy Thomas saat ditemui dalam acara Give the Massage, Menata Keluarga Bahagia di Era Digital di Bali belum lama ini.

Jeremy bahkan tidak menganggap mempertahankan hubungan rumah tangga itu menjadi hal mudah.

Kadang banyak masalah yang harus dilalui untuk tetap terus bersama keluarga tercintanya itu selama pernikahan.

"Kedua sampai sekarang kami dilindungi Tuhan, sudah berusia 27 tahun pernikahan tidak gampang, musah begitu banyak up and down tapi kami tetap menyampaikan sesuatu yang positif," ungkap Jeremy.

Sebagai suami, Jeremy Thomas mengaku sangat terbuka dengan keluarganya.

Ia bahkan kerap terbuka kepada istri, anak-anaknya untuk sejenak bercerita mengeluarkan isi pikirannya dan memberikan masukkan.

"Jadi bagi kami bagi saya, kalau istri, anak saya menyuarakn sesuatu bagi saya itu adalah proses bagaimana mereka mengeluarkan isi hati dan unek-unek kepada orangtuanya," ungkap Jeremy.